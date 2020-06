Força-tarefa intensifica fiscalização no centro para evitar aglomerações

Crédito: Divulgação

A força-tarefa realizou operações nesta quarta-feira (3) para fiscalizar o cumprimento das normas e horários de funcionamento dos estabelecimentos na região central. O Plano São Paulo de flexibilização da economia permite a abertura do comércio das 10h às 16h.

Ontem o SCA mostrou grande quantidade de carros e pessoas nas ruas da região central, inclusive alguns transeuntes não usavam máscaras. Hoje a situação era mais tranquila, com menos aglomeração.

Segundo o diretor do departamento de fiscalização, Rodolfo Penela, há várias denúncias de aglomeração de pessoas e por isso as equipes foram até o centro exigir o cumprimento do distanciamento social nas filas nas entradas dos estabelecimentos e do horário determinado.

Ainda de acordo com o diretor, vários estabelecimentos foram visitados e os proprietários orientados.

Além do departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal, participam das operações que são realizadas diariamente e também no período noturno, equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Procon.

