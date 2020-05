Força-tarefa intensifica fiscalização em bairros com índices com isolamentos baixos em São Carlos

Crédito: Marcos Escrivani

A Força-tarefa composta pela Guarda Municipal, Policia Militar, Procon, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal realizaram nesta quarta-feira, 20, operações pontuais em bairros de São Carlos que possuem índices baixos de isolamento social. Paralelamente, quem é abordado é orientado sobre o perigo da contaminação pelo vírus da Covid-19.

Os trabalhos ocorreram pela manhã, tarde e noite. Além dos comércios vistoriados, foram realizados trabalhos específicos.

Atendimentos de denúncias de funcionamento irregular e sobre o uso de máscaras continuam sendo verificados. O Secretario de Segurança Pública Samir Gardini disse que apenas os trabalhos foram direcionados a fim de organização dos trabalhos e orientação aos munícipes dos bairros.

Gardini informou que os bairros da Zona Sul e Leste tiveram todas as ruas vistoriadas e a população orientada da importância do isolamento social para evitar a disseminação do Covid-19.

