Força-tarefa impede realização de baile funk em São Carlos

Crédito: Divulgação/PMSC

A Força Tarefa, composta por representantes da Policia Militar, Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Vigilância Sanitária, após receber denúncias e fazer uma investigação, realizou na tarde desta sexta-feira (13/11), uma operação para coibir a realização de uma festa funk, sem autorização e não permitida pelo Plano São Paulo, em um imóvel localizado na Rodovia Washington Luís, na região dos Motéis. A festa estava sendo divulgada nas redes sociais e mais de 2 mil pessoas já tinham confirmado presença.

As equipes de Força Tarefa foram até o imóvel e verificaram que o mesmo não possui Alvará de Licença, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e a Licença da Vigilância Sanitária para a realização de festas, além disso, essa atividade em pé e sem o controle dos protocolos sanitários, não é permitida pelo Plano São Paulo (Fase Amarela). A interdição ocorreu para impedir aglomeração de pessoas.

O Departamento de Fiscalização aplicou o Auto de Interdição do evento. Todo o procedimento será encaminhado ao Ministério Público para as devidas providências.

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, orienta as pessoas que já compraram os ingressos que não se locomovam até o local do evento e que procurem os organizadores para o devido ressarcimento, ou em caso de desacordo, orienta que procurem o PROCON para solucionar o caso.

Gardini ressaltou, ainda, que em virtude da pandemia do novo coronavírus, que já matou 54 são-carlenses e contaminou mais de 3.800 pessoas na cidade, é preciso garantir a saúde pública da população.

