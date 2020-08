Força-tarefa impede a realização de baile funk, interdita igreja e autua bares no fim de semana

A força-tarefa realizou neste final de semana mais de 40 horas de operações que evitaram a realização de um baile funk no Balneário do 29, autuações em diversões bares e interdição de uma igreja com aglomeração de pessoas.

Durante a manhã de sábado (15) as equipes concentraram os trabalhos no santuário de Aparecidinha da Babilônia e na feira promovida por proprietário de vans escolares. No período da tarde um baile funk que aconteceria à noite na represa do 29 foi interditado pelos agentes.

Já na manhã de domingo (16) a força-tarefa esteve na tradicional "Feira da Avenida Grécia" para evitar aglomeração de pessoas e verificar o cumprimento dos protocolos sanitários. Durante a noite uma igreja evangélica no Jardim das Torres foi interditada devido a grande quantidade de pessoas no interior.

"No sábado realizamos um trabalho preventivo e de orientação à população na Babilônia. Não houve ocorrências", informou o secretário de segurança pública e defesa social, Coronel Samir Gardini.

A força-tarefa é composta pela Guarda Municipal, Polícia Militar, departamento de fiscalização e vigilância sanitária.

Confira o resultado das operações

01 baile funk interditado

02 bares interditados

07 bares notificados por irregularidades no cumprimento de horários e consumo

35 locais vistoriados

1 igreja interditada

