Força-tarefa conclui mais uma etapa e chega a 400 estabelecimentos fechados

A Força-tarefa constituída pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Procon e fiscais municipais cumpriram mais uma jornada e na noite desta terça-feira, 24, chegou a aproximadamente 400 estabelecimentos comerciais fechados em São Carlos.

Tal medida cumpre a determinação do decreto baixado na sexta-feira, 20, pelo prefeito municipal Airton Garcia (PSL) determinando que apenas estabelecimentos essenciais à sociedade continuem de portas abertas. A meta é evitar aglomerações e circulação de pessoas no combate a pandemia do coronavírus.

Ao final de mais uma jornada, o secretário municipal de segurança pública Samir Gardini informou que a medida não é punitiva e sim uma necessidade que passa o Brasil e todo o mundo. “Com essa medida queremos premiar a sociedade. É importante que as lojas permaneçam fechadas” disse Gardini. “Ainda não estamos no declínio das contaminações e por isso pedimos essa conscientização”, emendou ao dizer que além de fechados, teve estabelecimentos autuados, interditados e outros, orientados.

“Tem alguns que insistem em funcionar. Outros a meia-porta. Mas hoje a necessidade é que todos se adequem ao sistema. Não é uma medida definitiva e sim provisória. Há denúncias ainda que patrões forçam seus colaboradores a trabalhar. Estamos trabalhando para que tudo isso se resolva o quanto antes”, orientou.

NAS RUAS

Gardini informou que nesta quarta-feira, 25, prossegue a Força-tarefa em vários bairros de São Carlos. “Estaremos nas ruas para que o decreto municipal seja obedecido”, salientou.

Na oportunidade o secretário de segurança pública informou ainda que a partir desta quarta o Bicão estará fechado e orienta os usuários o Parque do Kartódromo a ficarem em casa. “Há muitas pessoas que não cumprem o determinado e se colocam em risco e também a vida de outras pessoas. Repito: é hora de conscientização e respeito as normas estabelecidas”, finalizou.

