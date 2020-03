Força-tarefa conclui mais um dia e terá reforço da Polícia Civil

Equipes realizam a força-tarefa em mais um dia em São Carlos - Crédito: Divulgação

Na noite de quinta-feira, 26, a força-tarefa instituída em São Carlos, criada através de um decreto baixado pelo prefeito municipal Airton Garcia (PSL) para que se feche o comércio e evite aglomerações com o intuito da não propagação do coronavírus, concluiu mais um dia de atividades.

O secretário municipal de segurança, Samir Gardini disse que até o presente momento foram realizados 11 turnos e somente nesta quinta-feira foram visitados aproximadamente 400 estabelecimentos comerciais, sendo 180 notificados e sete interditados. Foram ainda 2,2 mil ligações entre denúncias e orientações.

Gardini disse que a Polícia Civil irá fazer parte a partir desta sexta-feira, 27, da força-tarefa e irá se juntar a Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, fiscais municipais, Procon e Defesa Civil.

“Todos trabalhamos em conjunto e a meta é fazer cumprir o decreto. Não queremos penalizar ninguém e sim fazer com que todos entendam que a situação é grave e as projeções preocupantes. Repito: a população não pode fazer aglomerações e ficar em casa. Sair somente em caso de necessidade. Quanto mais rápido cumprirmos as normas, mais rápido tudo volta ao normal com a retomada da economia”, afirmou Gardini.

