Força-tarefa acaba com pancadão e festa junina no Cidade Aracy

Uma mega operação da força-tarefa de combate ao coronavírus teve bastante trabalho nesta noite de sexta-feira e madrugada de sábado. Uma festa junina foi paralisada, bares foram fechados e pessoas que participavam de um pancadão foram dispersadas no Cidade Aracy.

Devido o grande número de casos de covid-19 na região do grande Cidade Aracy, a força-tarefa formada por equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal realizou um trabalho especifico no bairro e região.

Durante o patrulhamento uma festa junina no Cidade Aracy 2 foi paralisada e cinco bares foram fechados por descumprir as regras do Plano São Paulo. Na Praça Ronald Golias um pancadão com aproximadamente 300 pessoas com carros com som ligado foi interrompido.

Juntos, Cidade Aracy I e II e Antenor Garcia somam 55 casos de coronavírus.

