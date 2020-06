Força-tarefa acaba com "festa dos solteiros" com mais de 200 pessoas no Varjão

Festa com 200 pessoas foi paralisada no Varjão - Crédito: Colaborador/SCA

Mesmo com as recomendações e restrições impostas pela pandemia de covid-19, algumas pessoas parecem que não entenderam a gravidade da situação que vivemos. A exemplo da véspera de feriado de Corpus Christi, quando um baile funk com 300 pessoas foi interditado no Cidade Aracy, na madrugada deste sábado (13), outra festa foi paralisada pelas forças de segurança do município e pelo departamento de fiscalização. Desta vez foi no Varjão.

Segundo o diretor de fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, um dos comandantes da força-tarefa, atividades como festas de caráter público não são permitidas nessa fase laranja do Plano São Paulo e que os responsáveis serão multados e poderão responder civilmente e criminalmente pela realização dessa atividade não permitida .

A informação que a "Festa dos Solteiros" aconteceria em uma chácara na rua Professor Francisco Alves foi interceptada pelo setor de inteligência da Guarda Municipal.

Equipes da GCM, Polícia Militar e fiscais se deslocaram para o endereço e constataram que a festa estava acontecendo sem autorização.

Os fiscais Nathan Alves, Ana Paula , Mario Alberto e Felipe Fernandes do Departamento de Fiscalização e o Fiscal Fabrício Martelli da Vigilância Sanitária constataram que havia cobrança de ingressos, além do local não oferecer segurança e colocava os participantes em risco devido a aglomeração.

PMs e guarda municipais abordaram os participantes e descobriram a presença de dezena de adolescentes. O Conselho Tutelar foi acionado e os menores foram entregues aos seus pais e responsáveis .

Após a festa ser interditada, o organizador foi conduzido ao plantão policial, onde foi lavrado boletim de ocorrência de crime contra a saúde pública. O Ministério Público também será comunicado sobre a ocorrência.

O Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, pede a todos e principalmente aos pais que não deixem seus filhos participarem de festas nesse momento de pandemia para evitar disseminação do Covid 19 e coibir o uso de bebidas e drogas entre adolescentes e jovens.

