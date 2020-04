Fiscalização continua para evitar aglomerações e práticas abusivas de preço

O Procon São Carlos, juntamente com o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, com apoio da Guarda Municipal e Policia Militar, continua realizando a fiscalização em supermercados de toda a cidade a fim de investigar possíveis práticas abusivas na elevação dos preços de produtos essenciais e também a aglomeração de pessoas durante a quarentena.

“O preço para o consumidor aumentou, está claro para nós, mas aumentou também para o fornecedor, sendo legitimo o repasse. Diferente do que ocorreu com o preço do álcool em gel e máscaras que identificamos aumentos abusivos. E também começamos a notificar as distribuidoras de gás, com a apresentação de notas”, relata Juliana Cortes, diretora do Procon.

O Procon São Carlos também está acionando a Fundação Procon São Paulo para que a entidade verifique o provável indício de dano coletivo promovido por produtores, distribuidores e transportadores de gás, em razão do aumento injustificado de preços durante a pandemia.

“Sugerimos aos consumidores que não promovam o estoque de mercadorias, que valorizem produtos/marcas que não promoveram aumentos e que continuem denunciando, através do WhatsApp Business do Procon 3419-4510 ou 3419-4508, qualquer irregularidade observada”, finaliza Juliana Cortes.

Já o chefe de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, André Zambon, lembrou que as irregularidades estão sujeitas a multa. “As irregularidades constatadas estão sujeitas a aplicação de multas e demais sanções previstas no Código de Posturas do Município”.



O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, informou que as operações específicas em depósitos de gás e supermercados continuarão sendo realizadas periodicamente para que as normas sejam cumpridas. “Nessa operação um supermercado foi autuado por excesso de aglomeração de pessoas”, disse Penela.

