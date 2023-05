Ferramenta criada na USP São Carlos para auxiliar no combate à pandemia de Covid-19 é premiada

Gráfico do artigo ilustra o número de viagens diárias em uma semana típica antes da pandemia no Estado de São Paulo - Crédito: CeMEAI/Divulgação

Um artigo sobre a Covid-19 publicado por pesquisadores do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) durante a pandemia foi premiado pelo EURO Journal of Computational Optimization (EJCO).

O CeMEAI é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da Fapesp sediado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), em São Carlos.

Intitulado “Robot Dance: A mathematical optimization platform for intervention against Covid-19 in a complex network”, o trabalho recebeu o Prêmio Marguerite Frank de Melhor Paper do EURO Journal of Computational Optimization em 2022.

O Robot Dance é uma das ferramentas do ModCovid19, um grupo de pesquisa com trabalhos voltados para combater o coronavírus. A ferramenta matemática criou um modelo para planejar o isolamento intermitente no Estado de São Paulo.

O modelo sugeria a alternância das cidades em isolamento social, recurso que fazia com que a capacidade produtiva não entrasse em colapso e também que os transtornos do longo distanciamento pudessem ser reduzidos. A partir disso, as tomadas de decisões sobre o escalonamento das cidades poderiam ser feitas de maneira centralizada. Um exemplo era a variável da taxa de ocupação dos hospitais: a partir dela, poderia ser definido em que momento o isolamento social deveria ser decretado.

“É uma grande honra ter o trabalho reconhecido em meio a uma comunidade de pesquisadores de excelência mundial. Isso demonstra a qualidade e relevância do trabalho realizado e é uma prova do empenho e da dedicação investidos na pesquisa. Além disso, receber esse tipo de reconhecimento pode servir como um incentivo para continuar a busca da excelência em pesquisas futuras e contribuir para o avanço do conhecimento”, afirma Tiago Pereira da Silva, um dos pesquisadores responsáveis pelo trabalho.

O EURO Journal on Computational Optimization é publicado pela Elsevier, em colaboração com a Association of European Operational Research Societies. O periódico publica artigos de pesquisa explorando as muitas áreas em que a pesquisa operacional e a ciência de dados estão intimamente conectadas.

O prêmio, concedido anualmente, homenageia a pesquisadora Marguerite Josephine Straus Frank, que ofereceu diversas contribuições dentro da área de otimização. (Com informações do CeMEAI, um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da Fapesp)

