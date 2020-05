Fábrica de motores da VW em São Carlos retoma atividades na próxima terça-feira (26)

Fábrica de motores da VW vai voltar a produzir - Crédito: Divulgação

A Volkswagen do Brasil retoma a produção de motores em sua fábrica localizada em São Carlos no próximo dia 26 de maio. As unidades de São Bernardo do Campo e Taubaté, ambas no estado de São Paulo, retornam às atividades de forma parcial, com algumas áreas produtivas nesta data, e o restante de forma completa no dia 1º de junho. A unidade de São José dos Pinhais/PR foi a primeira da Volkswagen do país a retomar a produção no último dia 18 de maio.

A retomada na unidade de São Carlos, responsável pela produção de dos motores da família EA211 nas versões 1.0l MPI, 1.0l TSI, 1.4l TSI e 1.6l MSI, e também do consagrado motor EA111 1.6l, será com todas as áreas produtivas atuantes, mas de forma gradual, inicialmente com dois turnos. "Estamos priorizando neste primeiro momento o abastecimento para os mercados externos, como a exportação dos motores 1.4 TSI para o México, bem como a produção de motores para nossa unidade em São José dos Pinhais", explica Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen para a América Latina.

A prioridade para o retorno nas fábricas continua sendo a saúde e segurança dos empregados. Assim como em São José dos Pinhais, medidas de higiene e segurança foram intensificadas e adotadas com base nas experiências das fábricas do Grupo VW na China e Alemanha, em conformidade também com os protocolos internacionais e também alinhadas às determinações do governo. A equipe administrativa continuará realizando suas atividades de forma remota.

A empresa estabeleceu mais de 80 regras e medidas, inclusas em uma cartilha digital de forma clara e didática, para serem seguidas por todos os empregados no regresso às atividades:

• Distanciamento de 1,5 m entre as pessoas,

• Todas as instalações estão preparadas com sinalização e orientações de segurança e higiene, tais como limitadores de distância nas portarias de entrada e coletoras de ponto;

• Obrigatório o uso de máscaras nas dependências das fábricas para cobrir a boca e o nariz - para isso, a VW providenciou 67 mil máscaras de tecido do projeto Costurando o Futuro;

• Limpeza periódica das dependências das fábricas e escritórios e reforço na desinfecção dos ambientes;

• Medição de temperatura dos empregados antes de ingressar no ônibus fretado e na fábrica;

• Aumento do número de ônibus fretado para garantir o distanciamento das pessoas;

• Nos refeitórios uso de luvas para servir-se e demarcação de assentos;

• Postos avançados de atendimento médico dentro das fábricas - 3 em São José dos Pinhais, 6 na Anchieta (SBC), 3 em Taubaté e 1 em São Carlos para orientação, triagem e atendimento mais rápido de todos;

• Orientações e melhores práticas compartilhadas com fornecedores - em função dos componentes e peças da cadeia produtiva - e rede de concessionárias, com distribuição de cartilhas e treinamentos virtuais.

"Este reinício está sendo um grande aprendizado para todos nós. Começamos em São José dos Pinhais na semana anterior e tudo correu de forma tranquila. Os empregados entenderam a importância da implementação das medidas e estamos retomando aos poucos a produção. Tenho a certeza que o mesmo vai ocorrer nas demais fábricas que temos no Brasil", finaliza Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen para a América Latina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também