Exames de 16 profissionais da saúde de Ibaté dão negativo para covid-19

Crédito: Divulgação

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza nesta sexta-feira (15), através do Boletim nº 61, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

Nas últimas 24 horas, um paciente procurou por atendimento médico com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e foi internado no Hospital de Ibaté, sendo transferido para o hospital de referência na região, posteriormente. Foi colhido exame de swab para Covid-19 e encaminhado ao laboratório credenciado.

Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté recebeu o resultado de 16 exames realizados com profissionais da saúde, atendendo a instrução do Ministério da Saúde, sendo todos negativos..

Até o momento, Ibaté registra 10 (dez) casos positivos, com 01 (uma) internação, 05 (cinco) pacientes em isolamento domiciliar e 04 (quatro) pacientes recuperados; além de 46 (quarenta e seis) resultados negativos; 05 (cinco) casos suspeitos em isolamento domiciliar; 01 (um) caso suspeito em internação e nenhum óbito suspeito ou confirmado por Covid-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também