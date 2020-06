Evento online aborda a Terapia Ocupacional Social frente à pandemia de Covid-19

Crédito: Divulgação

No dia 18 de junho, será realizado o evento online "Terapia Ocupacional Social frente à pandemia de Covid-19: seguridade social, populações vulneráveis e experiência de ação". O encontro é aberto ao público, as inscrições são gratuitas e estão disponíveis.

O objetivo é compartilhar reflexões e experiências sobre Terapia Ocupacional Social no enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus. A Terapia Ocupacional Social compreende o entendimento das dinâmicas das negociações sociais a partir da incorporação de conhecimentos sócio-antropológicos e do investimento em ações de caráter individual e coletivo e em iniciativas transdisciplinares, interprofissionais e intersetoriais.

A programação começa às 14 horas e terá apresentações conduzidos por docentes da Universidade de São Paulo (USP) e das universidades federais de São Carlos (UFSCar), de São Paulo (Unifesp), do Espírito Santo (Ufes) e de Brasília (Unb), que compõem a Rede Metuia, promotora do evento. A programação completa pode ser acessada na página da iniciativa no Facebook (https://bit.ly/30leAc8).

As inscrições devem ser feitas neste formulário online (http://tiny.cc/TOSOCIALECOVID19) e o link para acesso ao evento será disponibilizado aos inscritos.

REDE METUIA

O projeto Metuia foi criado em 1998 por docentes da área de Terapia Ocupacional da USP, da UFSCar e da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas. Atualmente, a Rede conta com cinco núcleos: USP, UFSCar, Unifesp, Ufes e UnB. A palavra Metuia tem origem bororo e significa amigo e companheiro.

No núcleo da UFSCar são desenvolvidos projetos de ensino, pesquisa e extensão que visam à implementação de intervenções para a inserção de metodologias participativas no campo da infância e da juventude brasileira, e, igualmente, da saúde pública em suas interfaces com a questão social. Mais informações podem ser consultadas no site www.metuia.ufscar.br.

