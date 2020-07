Estudo da UFSCar avalia treinamento muscular em pacientes com Covid-19 nas UTIs

Crédito: Divulgação

Uma pesquisa de doutorado desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem por objetivo avaliar conhecimentos, práticas e barreiras ao exercício físico de pacientes com Covid-19 internados em unidades de terapia intensiva (UTIs). Os pesquisadores convidam fisioterapeutas que atuam na linha de frente junto a esses pacientes para responderem a um questionário online sobre a temática.

O estudo é realizado por Thaís Marina Biazon, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFt), sob orientação de Renata Gonçalves Mendes, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio), e coorientação de Cleiton Augusto Libardi, professor do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana, todos da UFSCar.

Biazon explica que o exercício físico investigado no estudo se refere à mobilização precoce focada na redução da atrofia muscular no paciente crítico com Covid-19. De acordo com ela, essa mobilização auxilia na redução do tempo de ventilação mecânica necessária e das taxas de mortalidade durante a internação na UTI, além de diminuir a dependência funcional e evitar a piora da qualidade de vida dos pacientes sobreviventes ao estado crítico.

Além da importância na promoção do cuidado dos pacientes com Covid-19 nas UTIs, a pesquisa deve trazer contribuições para os profissionais que atuam com esse público. "A expectativa é auxiliar na disseminação científica do conhecimento e das práticas clínicas dos fisioterapeutas intensivistas no Brasil", afirma Biazon.

Para o desenvolvimento do estudo estão sendo convidados fisioterapeutas que atuam junto a pacientes com Covid-19 internados em UTIs. Os participantes devem responder a este questionário online (https://bit.ly/2YbDp9c). O tempo de resposta varia entre 5 e 10 minutos e o anonimato dos participantes será mantido. O prazo final para resposta é o dia 31 de julho.

Dúvidas podem ser esclarecidas com a pesquisadora, pelo e-mail thais.biazon@hotmail.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também