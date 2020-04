Estudo aponta São Carlos fora da rota de propagação da Covid-19

São Carlos não aparece na lista de estudo realizado pela Unesp de cidades com maior risco de contágio do coronavírus - Crédito: Prefeitura Municipal/Divulgação

Um estudo realizado por pesquisadores da Unesp e divulgado nesta terça-feira,7, alerta para treze cidades do interior paulista como possíveis rotas de propagação do novo coronavírus e consequentemente alerta para a necessidade de regras rigorosas de isolamento.

Na lista, além de São Paulo, os municípios considerados de maior risco são Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Votuporanga. São Carlos ficou fora da lista dos estudiosos.

O estudo aponta que foram levados em conta não somente o número de casos confirmados da Covid-19, mas também os suspeitos, o número de internações por síndrome respiratória grave e a importância regional dos municípios.

O estudo também identificou rotas de dispersão do vírus, que se concentram especialmente entre as cidades na extensão das rodovias Washington Luis, Rodovia Castelo Branco, Anhanguera e Presidente Dutra e Marechal Rondon.

Os pesquisadores integram o Centro de Contingenciamento do Coronavírus no estado e a análise embasou a decisão do governador João Doria (PSDB) de ampliar em mais 15 dias a quarentena em todos os 645 municípios de São Paulo.

