Estudantes da UFSCar criam app para acabar com filas durante a pandemia

Time Research reunido em webconferência para aprimoramento do aplicativo - Crédito: Divulgação

Um grupo de estudantes de graduação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, criou um aplicativo destinado a combater aglomerações geradas por filas em estabelecimentos como bancos e equipamentos de Saúde, dentre outros, durante a pandemia de Covid-19. A solução, chamada de "Fila Digital", foi desenvolvida durante o Hackatrouble 2020 (www.hackatrouble.com.br), maratona de programação realizada ao longo de 48 horas, de 17 a 19 de abril. Participaram desta edição do evento cerca de 500 pessoas, todas remotamente.

Com o "Fila Digital", o cliente ou pessoa que utiliza um determinado serviço pode colocar seu nome na fila ainda em casa, saber quantas pessoas estão na sua frente e dali a quanto tempo será atendido. Com isso, pode sair de casa no horário mais próximo ao atendimento e, assim, permanecer na rua, exposto aos riscos de contágio, pelo menor tempo possível. O uso é gratuito para cliente e estabelecimento, mas uma versão remunerada poderá oferecer serviços adicionais, como relatórios estatísticos com dados precisos gerados pelas filas, inclusão do estabelecimento em um mapa com filtros para tipo de serviço e tempo de espera e, também, ferramenta para agendamento via Whatsapp para públicos menos familiarizados com a tecnologia de aplicativos.

O Hackatrouble 2020 foi organizado pela SAE Brasil (Sociedade de Engenheiros de Mobilidade) e pelo Centro Paula Souza. A edição teve como objetivo o desenvolvimento de soluções inovadoras para implantação em curto prazo no combate à Covid-19, em quatro categorias: Saúde, Mobilidade, Negócios e Social. A equipe da UFSCar ficou em segundo lugar na categoria Negócios e, com isso, será incluída em plataforma com conteúdos e oficinas voltados ao aprimoramento do processo de inovação.

A equipe agora está aprimorando algumas funcionalidades do aplicativo para disponibilizá-lo nos próximos dias. Originalmente formada pelos estudantes da UFSCar Alcides Mignoso e Silva, Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo, Mariana Cavichioli Silva e Renata Sarmet Smiderle Mendes; e pelo aluno de Sistemas de Informação da ESPM Leonardo Penna de Lima, o time - apelidado de Research - agora conta com a também estudante da UFSCar Bianca Garcia Martins, responsável por realização de pesquisa de mercado e pela divulgação do app. Confira vídeo de apresentação do projeto produzido para o Hackatrouble em https://bit.ly/3b7giiZ.

