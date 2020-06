Estado de SP tem recorde de casos e mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Crédito: Divulgação

O estado de São Paulo registrou recorde de mortes causadas pela covid-19 nesta terça-feira (2). Foram 327 novos óbitos nas últimas 24h. O número é o mais alto desde o começo da pandemia. Os casos confirmados da doença também superaram a marca anterior. Foram registrados 6.999 novos casos.

O recorde anterior de mortes aconteceu no dia 19 de maio, quando foram registrados 324 óbitos.

O balanço divulgado pelo governo do estado não significa, necessariamente, que as mortes aconteceram no intervalo de um dia para o outro, mas sim que os resultados de exames foram lançados no sistema nas últimas 24 horas.

Durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o comitê de saúde de São Paulo atribuiu o crescimento nos casos ao aumento da capacidade de testagem, entretanto, o governo diz que a epidemia está avançando em ritmo menor.

