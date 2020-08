Escolas particulares de São Carlos temem onda de demissões sem o retorno às aulas

Escolas particulares: proprietários temem onda de demissões - Crédito: Agência Brasil

Na sexta-feira (14), a Secretaria Municipal de Educação decidiu por suspender as aulas presenciais dos Cemeis e Emebs da Prefeitura. A Secretaria de Estado da Educação trabalha como para 7 de outubro o retorno das aulas na unidades da Rede Estadual. Mas, na outra ponta da corda, há as escolas da Rede Particular, que temem por demissões e até fechamento de unidades. Sobre a retomada dos estabelecimentos de ensino da iniciativa privada, a Prefeitura salienta a necessidade da liberação dos municípios, via Plano São Paulo de Flexibilização. “O Plano São Paulo não permitiu a volta de nenhuma escola particular antes do tempo. O retorno às aulas compete ao comitê de combate ao coronavírus, seguindo as determinações do Plano São Paulo e do Ministério Público. Pela Secretaria Municipal de Educação, temos o trabalho de orientação pedagógica em eventual retorno das particulares”, comentou o secretário de Educação, Nino Mengatti.

O presidente do Comitê de Combate ao Coronavírus, Mateus Aquino, reforça a necessidade de se debater, também, sobre as atividades econômicas das escolas, respeitando os protocolos sanitários e as regras pedagógicas estabelecidas. No dia 20 de agosto, há a previsão de um encontro com os empresários do segmento.

E a situação das escolas?

O São Carlos Agora ouviu o sócio-proprietário de uma escola particular de São Carlos. Para Nilmo Assis Filho, a situação é preocupante. “Estamos enfrentando uma situação financeira grave, com muitas quebras de contrato, e a arrecadação caiu em média 60% em todas as escolas”, afirma.

Segundo Filho, uma segunda preocupação dos proprietários de escolas particulares são os professores e outros profissionais envolvidos na educação, que podem perder os empregos. “Atrás de cada funcionário, existe uma família que depende daquele salário”, enfatizou.

No contato com os pais, Filho destacou que muitos pais retornaram às atividades de trabalho. “A dificuldade dos pais é não ter com quem deixar a criança, pois todos já voltaram a trabalhar normalmente. Alguns pais alegam que estão pagando pessoas particulares e até desconhecidas por não existir outra alternativa. Outros se queixam que estão deixando os filhos com os avós e, conforme a OMS (Organização Mundial de Saúde) são o principal grupo de risco”, diz.

Protocolos

Nilmo Assis Filho explica que muitas escolas já investiram em Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os funcionários, adaptação do espaço escolar como distanciamento social exigido, entre todas as outras medidas solicitadas.

Em São Carlos, há 86 escolas particulares – 68 são de Educação Infantil. “A situação está muito complicada para todas as escolas, principalmente porque a partir do mês de setembro a ajuda financeira do governo federal chega ao fim. Sem essa ajuda, o caminho é a suspensão do contrato de trabalho, além da redução de jornada”.

Para Nilmo Assis Filho, se nenhuma solução for adotada, as demissões são inevitáveis. “O número de demissões total das escolas, entre professores, auxiliares e funcionários passariam de 1.000, isso pode causar um grande impacto socioeconômico na cidade. Claro que não temos essa intenção, até porque nenhuma escola tomou essa atitude ainda, pois aderimos aos planos do governo pensando na vida de cada funcionário, pois sabemos que em meio a crise pandêmica mundial, encontrar um emprego não será nada fácil”, lamentou.

“Queremos que as secretarias revejam a volta gradativa das aulas de escolas particulares, pois temos as condições de adotarmos as medidas propostas pelo protocolo do Plano São Paulo”, concluiu.

