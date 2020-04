Entidades se unem e criam subcomitês para combater pandemia

Crédito: Divulgação

Quatro entidades de São Carlos uniram forças para combater a pandemia que causa a Covid-19. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomércio) criaram subcomitês, ligados ao comitê de crise já instituído no Ciesp, para discutir diferentes temas em níveis mais aprofundados.

“Essas discussões são só o primeiro passo, na verdade, a intenção é que juntos possamos planejar e construir soluções para enfrentar essa situação, de modo a preservar a saúde física e mental de todos”, explica o diretor titular do Ciesp, Emerson Chu.

Em princípio, foram criados quatro subcomitês: de protocolos de segurança à saúde; de infraestrutura e apoio a saúde; de assistência social; e de equipamento de proteção individual (EPI) com ênfase em máscaras e aventais. Os subcomitês são compostos por, no máximo, dois representantes das entidades de classe ou setor.

Para o presidente da Acisc, José Fernando Domingues, o Zelão, a iniciativa pode trazer contribuições relevantes para o comércio, especialmente diante da prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio, anunciada pelo governador João Doria na última sexta-feira (17).

“Para nós é de suma importância porque como o comércio ficou parado durante todo esse tempo, precisamos ter alguma referência, então será uma oportunidade para entendermos como a indústria tem feito, analisar esses protocolos e fazer as adaptações ao comércio”, afirma Zelão.

Segundo ele, apesar da decisão do governador, a expectativa é que o comércio local e a Prefeitura possam encontrar formas de flexibilizar as atividades comerciais dentro desses protocolos. “O presidente da Câmara está alinhado conosco também e já estamos estudando várias propostas de flexibilização. Tenho certeza que com esses subcomitês, outras soluções serão encontradas”, comenta.

A presença de representantes da OAB São Carlos também permitirá importantes contribuições nessas discussões. “Além de disponibilizar o conhecimento jurídico, imprescindível para garantir a legalidade das ações, a OAB São Carlos ainda atua como representante da sociedade civil, buscando assim o equilíbrio entre os diversos setores econômicos e sociais”, explica Ricardo José dos Santos, secretário da Comissão Especial dos Assuntos da Covid-19, criada pela entidade no município.

A OAB e o Ciesp nomearam diferentes participantes para as comissões, mas a intenção é que sempre haja comunicação entre eles. “Sem dúvidas, neste momento de crise é necessário que todos contribuam com conhecimento e experiências, e a melhor forma de isso acontecer é através da comunicação entre os profissionais. Por meio dessa interação podem ser desenvolvidos pareceres multidisciplinares que ajudarão a minimizar os efeitos da pandemia na nossa sociedade”, ressalta Santos.

Toda semana haverá reunirão de um subcomitê. “A situação é urgente e precisamos correr contra o tempo. Todo o assunto que se refere à pandemia deve ter prioridade, justamente para tentarmos evitar um colapso”, destaca Chu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também