Entidades empresariais de São Carlos unem forças em prol da Santa Casa

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) São Carlos uniram forças em busca de soluções para auxiliar e fortalecer a Santa Casa do município. Durante reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 6, no Ciesp, as entidades levantaram informações, para que, juntas, possam construir caminhos que assegurem a continuidade dos trabalhos do hospital.

“Nesse momento precisamos olhar a situação daqui para frente para compreender com que recursos ou por quais meios cada um de nós pode ajudar a Santa Casa, que é patrimônio da cidade e está sempre de portas abertas para quem quer que seja”, afirmou o diretor titular do Ciesp São Carlos, Emerson Chu.

As entidades empresariais integram o Subcomitê de Infraestrutura e Apoio à Saúde, criado para combater a pandemia que causa a Covid-19. A reunião contou, ainda, com representantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores.

“Precisamos preparar a Santa Casa e estar preparados para enfrentar essa pandemia que, sabemos, ainda não chegou ao seu pico. É nossa obrigação pensar na população. E conversas como essa de hoje trazem luz ao processo e abrem portas para encontrarmos juntos essas soluções”, ressaltou Mozart Maluf Pedroso, secretário geral da Acisc.

No último mês, a Santa Casa montou uma ala no hospital para atender pacientes com suspeita de Covid-19. São 32 leitos no total. Desses, 24 são leitos de enfermaria, para os casos menos graves, mas que necessitam de internação, e 8 são leitos individualizados de UTI, com antessalas para que o paciente fique isolado dos demais. Há 129 anos em São Carlos, o hospital atende, ainda, outros cinco municípios: Ibaté, Dourado, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito e Descalvado.

Segundo o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Júnior, a Instituição foi construída a partir do trabalho de um grupo formado por vários setores da sociedade que se uniram para levantar o hospital. “E hoje, nesta crise pela qual passamos, a iniciativa privada vem de novo dar apoio à saúde. O comitê criado pelo CIESP, ACISC e OAB tem sido fundamental para que consigamos manter o atendimento adequado à população, em especial agora, no enfrentamento da pandemia da COVID-19”, destacou.

AÇÕES EMERGENCIAIS

O presidente do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus e secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, participou da reunião e ratificou a intenção de auxiliar a Santa Casa. “Nosso mar é a Santa Casa e todas as ações que estamos planejando são os rios que vão desembocar nela. Vale destacar que qualquer investimento que seja feito no hospital nesse momento, vai ficar para a cidade e será usufruído pela população também posteriormente”, reforçou.

Lucão Fernandes, presidente da Câmara, lembrou que a Santa Casa sempre foi parceira do município e mesmo sem receber o repasse necessário de verbas, manteve seu atendimento à população. “Precisamos respeitar mais e valorizar a Santa Casa de São Carlos, e fazermos isso simplesmente cumprindo os compromissos com ela”, enfatizou.

O Subcomitê de Infraestrutura e Apoio a Saúde já havia realizado duas reuniões virtuais entre as entidades e a Santa Casa, nas semanas anteriores, para identificar os principais problemas e encontrar caminhos para superá-los.

Para o vereador e advogado Roselei Françoso, membro do subcomitê e presidente da Comissão Especial para Assuntos da Covid-19 da OAB São Carlos, essa união deixa ainda mais evidente o quanto a Santa Casa é fundamental nesta pandemia. “Tenho certeza de que o Edson Ferraz, como coordenador do Comitê Emergencial da Prefeitura, conseguirá unir esforços para dotarmos o município da estrutura necessária para enfrentarmos os desafios futuros”, finalizou.

