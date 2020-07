Em recuperação, Paraná Filho se trata com azitromicina e hidroxicloroquina

Crédito: Reprodução

O susto passou, mas o vereador Paraná Filho mantém a atenção e, em recuperação, se trata em sua residência com os medicamentos azitromicina e hidroxicloroquina. A revelação aconteceu na noite desta quarta-feira, 22, em uma live de 37 minutos realizada em sua página no Facebook.

Paraná Filho respondeu a vários internautas, contou um pouco sobre os momentos que passou desde que positivou para a infecção e o tratamento.

Paraná disse que sentiu os primeiros sintomas na quarta-feira, 15. No dia seguinte foi na UBS do Cidade Aracy e fez os exames, já que suspeitava que teria adquirido a Covid-19 e na sexta-feira, 17, os resultados foram positivos para a infecção.

Ficou em isolamento domiciliar desde então e na terça-feira, 21, com febre alta e falta de ar, foi internado no início da tarde na Santa Casa.

Passou por tratamento intensivo e no mesmo dia teve alta e após passar por um pneumologista, foi medicado e indicado o tratamento com azitromicina e hidroxicloroquina. “Hoje estou bem dentro do possível. Me tratando e irei passar todas as informações sobre meu quadro de saúde. A evolução, os efeitos colaterais. Mas isso não é propaganda. Não é para as pessoas comprarem. Não é para acharem ainda que políticos e autoridades tenham tratamento diferente ou uma receita secreta. A intenção é para que as pessoas parem de falar besteira e acreditem que esta doença é grave. Muitos irão acreditar quando ver um parente ou amigo ser infectado”, disse na live. “Eu estou feliz e confiante e daqui para frente é só avançar e pensar positivo. Irei ficar bem”, afirmou Paraná Filho.

