Em quatro etapas, programa que mapeia a Covid-19 em São Carlos visita 3,9 mil famílias

O grupo de pesquisadores que integram o “Testar Para Cuidar”, programa idealizado em São Carlos e que mapeia a covid-19, divulgaram durante coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira, 25, no auditório do Paço Municipal, os resultados de todas as quatro etapas do levantamento.

Segundo eles, com o resultado desse trabalho será possível ter uma ideia mais precisa da prevalência da infecção em São Carlos e a letalidade do Sars-Cov-2 no município. Durante a entrevista, uma tônica preocupou, de forma unânime, o grupo que integra o programa: a população confunde as medidas de flexibilização com a ‘vida normal’ e isso pode acarretar um possível avanço do novo coronavírus na cidade.

Integram o Testar para Cuidar os pesquisadores Carolina Toniolo Zenatti e Roberto Muniz Júnior (Santa Casa de São Carlos); Bárbara Martins Lima e Sigrid de Sousa dos Santos (Hospital Universitário); Fernanda de Freitas Anibal (UFSCar); Crislaine Mestre e Kátia Regina Spiller (Vigilância Epidemiológica) e Jorge Oishi (Statsol).

NÚMEROS

O Testar Para Cuidar em quatro etapas teve a participação de 170 voluntários entre alunos de Medicina da UFSCar e de outras entidades. Durante a execução do levantamento, teve ainda 25 pontos de coleta de sangue para exames.

Foram quatro finais de semana durante dois meses (e aproximadamente 10 horas de trabalho/dia). A primeira etapa aconteceu nos dias 13 e 14 de junho e foram visitadas 1.049 casas; nos dias 27 e 28 do mesmo mês, outras 805 famílias. Nos dias 11 e 12 de julho, mais 880 moradias e por fim, nos dias 25 e 26, o encerramento do Testar Para Cuidar, com a visita em 1.180 lares. O total foi de 3.914 residências visitadas pelos voluntários em 19 setores de São Carlos (divididos previamente pelos pesquisadores.

De acordo com Carolina Toniolo Zenatti nestes dois meses, os voluntários encontraram diversas dificuldades. Desde a chuva, moradores não estarem presentes, outros se recusarem a fornecer dados. “Mas procuramos buscar informações para constatar a prevalência e letalidade da Covid-19 em São Carlos. Em cima de dados estatísticos, traçar o mapeamento e buscar estratégias de combate a infecção”, disse.

Durante a coleta de dados, o mapeamento apontou que o entrevistado mais idoso tinha 102 anos e que a idade média dos entrevistados bateu em 50,32 anos. Das 3.914 entrevistas, 55,78% são do sexo feminino. Deste universo, 73,1% foram brancos e 6,6 negros.

Outro dado é que 52,2% dos entrevistados fazem uso de bebida alcoólica, além de 17,2% fumam e outros 2,7% usam drogas inalantes.

Na questão de comorbidades, 35,6% dos entrevistados têm doenças cardíacas e 20,3% endocrinológicas. Outros 8,8% são obesos e 2% gestantes. Nos lares entrevistados, em 34% das casas residem mais de quatro pessoas. Outro dado compilado é que 46,9% das casas tem contato com crianças que estão em fase escolar.

MAIS NÚMEROS

O Testar Para Cuidar revelou dados preocupantes que refletem na economia familiar, já que em 37,8% das 3.914 entrevistas, ocorreu redução financeira.

Na questão de cuidados pessoais, 97,1% das pessoas informaram que usam máscaras regularmente e que 96.1 aumentaram sensivelmente a lavagem das mãos. Neste período ocorreu ainda automedicação, já que 2,3% utilizaram supostos medicamentos que combatem a Covid-19.

ESQUECIDOS E DESCRENTES

O mapeamento apontou ainda que 32,4% das 3.914 entrevistas, as pessoas não utilizam máscaras pois ocorre irritação no nariz. Outros 28,7% simplesmente esquecem.

Já os descrentes admitem que as máscaras não protegem (11%) e uma minoria tem a convicção que não irão adoecer (7,4%).

Quanto a sair de casa, das famílias contatadas, 55% admitem que saem somente em “extrema necessidade”, enquanto que 8,4% mantém a mesma rotina antes mesmo da pandemia.

Por fim, indagado quais os motivos que levam as pessoas entrevistadas a saírem dos seus domicílios, o programa pontuou que 86,9% é devido ao trabalho, enquanto que 37,1% vão em busca do alimento e outros 19,8% para irem às agências bancárias e pagamento de contas.

68 CASOS

Ao término de dois meses de coleta de dados, em quatro etapas, 68 pessoas entrevistadas foram diagnosticadas com a doença. As estatísticas apontam que na primeira etapa, 17 pessoas estavam positivas para o novo coronavírus, enquanto que na segunda, mais 13; Na terceira, seis pessoas e na última etapa, 32 pessoas estavam infectadas. Segundo as estimativas, em dois meses, só no programa, a Covid-19 avançou 67% em São Carlos.

RESULTADO ESPERADO E TESTES ATÉ DEZEMBRO

Carolina Zenatti afirmou que o resultado apontado pelo programa (2,7% de pessoas acometidas pela infecção) era esperado frente as medidas tomadas para o combate a pandemia em São Carlos. “Ficou caracterizada uma transmissão lenta e gradual e que não provocou pane no sistema de saúde da cidade, que teve capacidade de atender a todos de forma eficiente”, afirmou.

Segundo ela, de agosto a dezembro, a perspectiva é que a testagem continue, mas com coletas em unidades básicas de saúde de São Carlos. “Pelo menos a ideia inicial é fazer 600 testes por mês”, enfatizou.

PERIFERIA DESOBEDIENTE

Durante a entrevista, além de esclarecimentos, Carolina Zenatti e representantes do grupo responderam a vários questionamentos. Um deles foi quanto a obediência aos protocolos de segurança. Ela foi enfática ao dizer que nas periferias, não há rigor por parte da população.

“Na nossa percepção ficou claro que nos bairros periféricos, às pessoas adere menos às medidas preventivas. Promovem aglomerações, famílias conversam nas portas das casas, não usam máscaras. Enfim, medidas simples que poderiam ser adotadas, mas que, por uma questão cultural, relutam em atender as recomendações”.

PLATÔ

O vice-presidente da Unimed São Carlos, Ivan Linjardi, presente à coletiva, disse ao São Carlos Agora que a cidade se encontra no platô da pandemia (estabilização).

“Foram testadas pessoas sintomáticas e aquelas que foram infectadas, foram isoladas, bem como suas famílias, para que durante o período de incubação do novo coronavírus não circulassem pelas cidades. Com esta estratégia, diminuiu o número de casos”, comentou.

Linjardi disse, porém, que São Carlos está em estado de atenção, já que a taxa de isolamento se encontra inferior a 40%. “Pior é que muitas pessoas confundem flexibilização com afrouxamento. É importante obedecerem a todos os protocolos de segurança e manter o distanciamento necessário, pois há mais movimento na cidade”, ressaltou.

Segundo ele, hoje em São Carlos há uma média de 30 novos casos da Covid-19. Apesar da estabilidade, a preocupação persiste. “Repito: a população não pode confundir vida normal com flexibilização”, finalizou.

