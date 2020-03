Em blitz, Guarda Municipal, Polícia Militar e fiscais orientam comerciantes e fecham lojas

Primeiro passo, orientação para que lojas sejam fechadas: GM e PM realizam blitz no centro - Crédito: Divulgação

Com a determinação do prefeito Airton Garcia (PSL), através de decreto municipal, a fazer com que comerciantes não abrissem suas lojas a partir deste sábado, 21, guardas municipais e policiais militares, acompanhados de fiscais de posturas do município e da Vigilância Sanitária, realizam durante todo o dia uma blitz para que a regulamentação seja obedecida.

No final da manhã, GMs e PMs em ação no centro de São Carlos orientaram comerciantes que estavam com suas lojas abertas. Todos assinaram termos de compromisso no sentido de que encerrem as atividades.

Posteriormente, caso ocorra reincidência do comerciante notificado, serão aplicadas penalidades previstas em lei. Como multas e até mesmo a cassação do alvará do estabelecimento que for flagrado desobedecendo o decreto municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também