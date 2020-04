Electrolux reforça iniciativas de apoio a hospitais de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Electrolux do Brasil, líder no mercado de eletrodomésticos, tem buscado ampliar, cada vez mais, suas iniciativas de suporte à sociedade diante do cenário do Covid-19. Com foco em apoiar as comunidades em que possui operações, o Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e o Hospital de Campanha do Ginásio Milton Olaio Filho, ambos localizados em São Carlos, já foram beneficiados. No Brasil, mais de 600 produtos, entre refrigeradores, purificadores de água e eletroportáteis, já foram doados para dar suporte à 9 hospitais em que a companhia tem operações.

Em São Carlos, a empresa já doou 27 produtos, entre refrigeradores, microondas e lavadoras, para o hospital de campanha, ajudando a dar suporte aos 400 profissionais que trabalham na unidade produzida especialmente para tratar pacientes com o novo vírus. Além disso, visando colaborar para suprir a alta demanda hospitalar, a companhia também disponibilizou suas fábricas para produção de máscaras protetoras. Um total de 200 unidades já foram produzidas nas impressoras 3D da fábrica de São Carlos e doadas a Santa Casa da cidade. Nas próximas semanas, a confecção e doação desses item irá aumentar. A fábrica de Curitiba, no Paraná, passará a produzir 4 mil máscaras protetoras por semana que irão abastecer 45 hospitais entre as cidades de Curitiba, São Paulo, Manaus e também São Carlos. A iniciativa deu início ainda no mês de março, a partir da mobilização de seus colaboradores.

“Em um momento difícil e inédito para todos nós, queremos com essas doações reforçar a conduta humana e sustentável da Electrolux. Acreditamos que superaremos este momento atuando nos pilares público, social e privado”, comenta Valeria Balasteguim, Vice-Presidente de Recursos Humanos da Electrolux América Latina.

Presente na casa de mais de 100 milhões de consumidores e prezando pelo bem-estar dos seus mais de 7 mil colaboradores, a Electrolux tem se dedicado e atentado a dar suporte às necessidades das comunidades locais, incentivando que as demais empresas continuem contribuindo como puderem, neste momento, onde a colaboração e solidariedade são essenciais.

A empresa também tem mantido seu compromisso de seguir entregando produtos essenciais ao bem-estar de milhões de pessoas que agora precisam ficar em suas casas. Para isso, manteve o serviço de entrega nas áreas sem restrições, sempre com o cuidado de proteger todas as pessoas envolvidas no processo, orientação às assistências técnicas para a adotar os mais rígidos padrões sanitários de prevenção à Covid-19 durante os atendimentos aos nossos consumidores, e o atendimento aos clientes nos canais online, chat, telefone e e-mail, com readequação da escala de trabalho dos atendentes, garantindo a solução para atendimento às demandas.

SOBRE O GRUPO ELECTROLUX

A Electrolux é uma empresa global líder de eletrodomésticos que transforma a vida para o melhor há mais de 100 anos. Nós reinventamos as experiências de sabor, cuidado e bem-estar para milhões de pessoas, sempre se empenhando para estar à frente da sustentabilidade na sociedade por meio de nossas soluções e operações. Através de nossas marcas, que incluem a Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse e Zanussi, vendemos mais de 60 milhões de produtos para cozinhas domésticas e profissionais, em mais de 120 mercados, todos os anos. Em 2019 a Electrolux teve um faturamento de 119 bilhões de SEK e empregou 49 mil pessoas pelo mundo. Para mais informações, acesse: www.electroluxgroup.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também