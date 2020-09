Educadores poderão fazer teste de Covid-19

Nesta sexta-feira, 11, a Saga Medical, empresa que comercializa suprimentos e equipamentos médicos, atendendo a pedido do Instituto Angelim, doou 1.580 kits de testes para identificação do Sars-Cov-2, o vírus causador da Covid-19.

“O Instituto Angelim é nosso parceiro nos temas de educação e empoderamento feminino e projetos sociais. Para nós da Saga Medical é uma satisfação podermos fazer essa parceria e contribuir com essa importante doação de testes para o Sars-Cov-2. Estamos muito felizes com esse momento”, contou Rodrigo Saran Azevedo, diretor da Saga Medical.

“Preservando as queridas educadoras, que cuidam do nosso futuro, poderemos ficar mais tranquilos com o presente. Por isso a iniciativa do Instituto Angelim de conversar com a Saga Medical para a doação dos kits de testagem. As educadoras fazendo os testes certamente ficarão mais tranquilas, vão conseguir cuidar das nossas gerações e com isso todos saímos ganhando.”, declarou Mirlene Simões, presidente do Instituto Angelim.

Os profissionais da rede municipal de educação poderão se inscrever, a partir de amanhã, sábado (12) para fazer o teste da Covid 19. “Em nome da Secretaria Municipal de Educação, agradeço muito mesmo a sensibilidade do Instituto Angelim e da Saga Medical. Os testes nos interessados serão feitos em 4 escolas municipais, pela Secretaria Municipal de Saúde na próxima semana, ainda”, explicou Leandro Severo, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação - SMEC.

Participaram do recebimento da doação Cilmara Seneme Ruy, diretora pedagógica da SMEC; Celso Santos, diretor administrativo e financeiro da SMEC; Mariana Ribeiro Cruz Saran Azevedo, coordenadora operacional do Instituto Angelim e Silvana Meneses de Azevedo, representando a Saga Medical - São Carlos. “

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também