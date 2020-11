Doria determina volta de cidades que estavam na fase verde para a amarela

Academias e atividades esportivas

– Ocupação máxima limitada a 30% da capacidade do local

– Horário reduzido (10 horas)

– Agendamento prévio com hora marcada

– Permissão apenas de aulas e práticas individuais, mantendo-se as aulas e práticas em grupo suspensas

– Adoção dos protocolos geral e setorial específico