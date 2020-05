Doria determina que academias e salões de beleza devem permanecer fechados até fim de quarentena em SP

Por Do portal do Governo de São Paulo

Doria determina que academias e salões de beleza permaneçam fechados até fim de quarentena em SP - Crédito: Imagem de StockSnap por Pixabay

O Governo de São Paulo publica nesta quinta-feira (14) novo decreto estadual que mantém a suspensão do atendimento presencial a clientes de salões de beleza, barbearias, academias esportivas e centros de ginástica.

O Estado segue orientação do Centro de Contingência do coronavírus, que concentra as decisões científicas de enfrentamento à pandemia em São Paulo. Formado por 15 especialistas, o grupo reforçou que os estabelecimentos permaneçam fechados durante a quarentena em todos os 645 municípios de São Paulo.

O decreto também se baseia em decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que dá autonomia a estados e municípios em ações de isolamento social e interdição de serviços durante a pandemia.

O Governador acrescentou que não haverá alteração no decreto da quarentena até o próximo dia 31.

O Centro de Contingência do coronavírus justificou a necessidade de manter suspenso o atendimento presencial em salões de beleza e academias. “Do ponto de vista de controle de contágio, essas áreas representam um risco. Diante de outras atividades, o contato pessoal destas áreas é de alto risco”, explicou o Coordenador do grupo, o médico infectologista Dimas Covas.

