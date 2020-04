Dória cogita transferir pacientes com Covid-19 da capital para o interior

UTI da Santa Casa poderá receber pacientes - Crédito: Arquivo/SCA

Com o sistema próximo ao colapso, o governador João Dória (PSDB) sugeriu a transferência de pacientes com a Covid-19 para hospitais do interior de São Paulo. O Estado está monitorando o número de casos em cada cidade e controlando a disponibilidade dos leitos desocupados.

A alternativa sugerida por Dória teria levado em conta que os centros médicos interioranos não teriam a mesma pressão por atendimento em decorrência do novo coronavírus.

De quarta para quinta-feira (29) ocorreram 600 novas internações. Com isso, 8,6 mil pessoas estão internadas no estado, sendo 3.445 delas em unidades de terapia intensiva (UTIs). A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado também cresceu, chegando a 68,71%. Na Grande São Paulo, a situação é crítica: 85,1% dos leitos de UTI estão ocupados.

“Não há possibilidade de nós transferirmos leitos de um hospital para outro nessa situação. Ocorre que todos os casos que são positivos vão para uma central de regulação dos serviços de saúde”, disse o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann. “Obviamente, estamos dando preferência, neste momento, aos hospitais dentro de São Paulo e da Grande São Paulo. Mas os leitos existem também no interior de São Paulo. Então, o que transferimos é o paciente.”

A transferência de pacientes com a Covid-19 para cidades do interior já foi adotada em outros países, como a França. Em São Paulo, de acordo com o prefeito Bruno Covas (PSDB) há hospitais municipais com 100% de ocupação dos leitores de UTI e a rede conta com mais de 60% das vagas ocupadas.

A reportagem do SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa para saber se o hospital já foi contatado oficialmente pelo governo do Estado e aguarda uma resposta.

