Doria anuncia nesta sexta se vai flexibilizar isolamento social e São Carlos pode ficar de fora

O governador João Doria (PSDB) anuncia nesta sexta-feira (8) o plano São Paulo que prevê a flexibilização da quarentena no estado que está em vigor desde o dia 24 de março.

Segundo representantes do governo na área da saúde, a abertura do comércio e das empresas com restrições será feita de forma regionalizada, observando a ocupação dos leitos nos municípios, taxa de isolamento social e testagem em massa da população.

São Carlos conta com 36 casos confirmados e três mortes causadas pela infecção. O índice de isolamento social na cidade nos seis primeiros dias do mês de maio foi de 52%. No mês de abril a média ficou em 54%. Entretanto, nesta quarta-feira (6) apenas 47% da população de São Carlos ficou em casa. O governador já declarou que a flexibilização da quarentena só acontecerá em municípios que tiverem ao menos 50% de taxa de distanciamento social.

Sete pessoas estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19 na cidade. Cinco na enfermaria e 2 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No começo do mês a Prefeitura Municipal anunciou a aquisição de 10 mil kits de testes rápidos para a identificação e rastreabilidade de casos do novo coronavírus na cidade. Um investimento de cerca de R$ 2 milhões.

Os testes são do tipo PCR, de alta precisão, o mesmo distribuído pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e já estão sendo utilizados.

Segundo o último boletim da Vigilância Epidemiológica, os testes são aplicados em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar). 85 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 53 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5 apresentaram resultado positivo. 27 pessoas ainda aguardam o resultado.

