Doria anuncia extensão da quarentena em São Paulo até 22 de abril

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acaba de anunciar o prolongamento da quarentena em todo estado por mais 15 dias a partir desta terça-feira, 7. A decisão de manter a paralisação em todo o estado de atividades não essenciais será mantida até o dia 22 de abril.

A iniciativa de dobrar o período inicial de confinamento em todo estado – que começou no dia 24 de março, com previsão inicial de duas semanas – é amparada por projeções de aumento no número de casos confirmados e mortes em decorrência do novo coronavírus nas próximas duas semanas. Até lá, porém, o governador planeja flexibilizar o funcionamento de atividades que não provoquem aglomerações.

O governador convocou médicos da rede pública e privada de saúde para participar da coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira, 6, quando anunciou a decisão de estender a quarentena. A ideia é ressaltar a importância de manter o distanciamento social e rebater pressões de empresários para a retomada das atividades o quanto antes.

Durante o evento, Doria fez um apelo aos médios e grandes empresários para que não realizem demissões. “Empresários que estão nos assistindo neste momento, por favor, façam tudo para não demitir. Parte do sentimento de um bom empresário é reconhecer que sem seus funcionários vocês não teriam chegado aonde chegaram”, disse ele.

