Dois funcionários da Electrolux testam positivo para Covid-19

No início da noite desta quarta-feira, 24, a Electrolux, unidade fabril localizada na Vila Prado, confirmou que dois funcionários testaram positivo para a Covid-19 e foram colocados em isolamento social por 14 dias. Hoje a empresa possui 1,7 mil colaboradores.

Em nota oficial, a indústria informou que "a Electrolux confirma dois primeiros casos de Covid-19 no quadro de funcionários na cidade de São Carlos. Ambos os colaboradores passam bem. Empenhada em garantir a saúde de seus colaboradores, desde o retorno das atividades em sua planta, a Electrolux tem reforçado ainda mais as medidas de precaução, prevenção e segurança conforme determinações das autoridades de saúde".

Na manhã desta quinta-feira, 24, a reportagem do São Carlos Agora buscou informações complementares junto a assessoria da empresa e fez várias indagações, como em quais setores ambos trabalhavam e quais as suas respectivas idades, quando eles foram diagnosticados com o Sars-Cov-2, além de saber quais os procedimentos para com todos os colaboradores e se seriam submetidos a testes.

O SCA indagou ainda se foi feita a assepsia em toda a empresa após saber da presença do novo coronavírus nos dois funcionários infectados e se a produção da linha branca teria uma paralisação momentânea.

Assim que a empresa fornecer tais informações, a matéria será devidamente atualizada.

