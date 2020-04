Dois anéis do “Milton Olaio” irão abrigar até 120 leitos

Anel superior passa por pintura: em uma semana hospital de campanha estará pronto - Crédito: Marcos Escrivani

Está em fase final, as obras do hospital de campanha para auxiliar o sistema de saúde de São Carlos nesta época de pandemia do novo coronavírus. O ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, considerado uma das maiores praças para a prática de eventos esportivos é o local onde irá abrigar até 120 leitos nos anéis inferior e superior.

“Não iremos utilizar as arquibancadas e nem a quadra central”, informou com exclusividade ao São Carlos Agora, o secretário municipal de esportes e cultura Edson Ferraz que integra o Comitê de Saúde de São Carlos em entrevista na manhã de sexta-feira, 10.

“Estou trabalhando 24 horas por dia para que as obras terminem o quanto antes”, disse. “Acredito que em uma semana, no máximo, tudo estará em ordem. Higienizado, esterilizado e pintado”, informou, salientando que leitos e equipamentos, bem como profissionais ficarão por conta da Secretaria Municipal de Saúde. “É uma obra gigante, um novo hospital em São Carlos”, complementou.

DESAFOGAR A SANTA CASA

Os próximos dias são considerados cruciais para o Comitê de Saúde quanto à evolução da infecção em São Carlos. O hospital de campanha foi montado para desafogar a Santa Casa de São Carlos caso haja necessidade, já que o Milton Olaio irá receber pacientes com média e alta complexidade.

“Na segunda-feira (13) começa a limpeza. A escolha do ginásio foi uma ideia que partiu de mim. Um local de fácil acesso, boa localização, que já tem piso, banheiros, hidráulica e elétrica. A ideia foi levada para as pessoas e entidades que fazem parte do comitê e ocorreu a aprovação”, disse.

“ESPERO QUE NÃO SEJA UTILIZADO”

Indagado sobre a necessidade de fazer o hospital de campanha para auxiliar, caso necessário, a tratar pacientes atingidos pela Covid-19, Edson Ferraz deu uma opinião bem pessoal.

“Há 16 anos trabalho com a vida pública e ajudei a promover e trazer eventos esportivos e musicais no Olaio que foram vistos em todo o mundo. Agora, ver esta praça se transformar em um hospital é triste”, disse.

Ferraz afirmou ainda que hospital de campanha é uma obrigação municipal e por este motivo a Prefeitura agilizou em sua montagem, sempre com a atenção focada no bem-estar da população. “É uma obrigação e estamos cumprindo à risca. Mas do fundo do coração: espero que não haja necessidade de se utilizar este hospital. A Prefeitura fez sua parte, mas espero que tudo não vá além de uma reforma”, finalizou.

