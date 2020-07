DNA Consult lança o #SalvaVidasCovid, uma alternativa para o retorno as atividades econômicas com segurança

Com 22 anos de experiência e com a preocupação em proporcionar saúde e tendo ao lado a tecnologia e as mais recentes novidades para que proporcione segurança e credibilidade aos seus pacientes, a DNA Consult Genética e Biotecnologia, empresa são-carlense, lançou o #SalvaVidasCovid, uma alternativa para o retorno as atividades econômicas com segurança.

As informações foram passadas pelo proprietário da empresa, Euclides Matheucci Jr., PhD em Biologia, mestrado e doutorado em Biologia Molecular e Bioquímica pela USP São Paulo e Adriana Medaglia, Biomédica, com mestrado em Genética e doutorado em Biotecnologia pela UFSCar.

A iniciativa deve-se a pandemia da Covid-19, responsável por trazer muitos transtornos para toda a sociedade. Trata-se de testes PCR em Tempo Real, cujos resultados são conhecidos em 24 horas.

A testagem diagnóstica é a maneira direta de conter as infecções e controlar a Covid-19 dentro e fora das empresas e muito importante conhecer algumas

particularidades da doença para criar estratégias de controle:

1. O principal modo de contágio é por micro gotículas espalhadas pelo ar, a partir da boca (fala, espirro, tosse) de pessoas contaminadas;

2. Cerca de 50% das pessoas contaminadas são assintomáticas e transmitem os vírus ativos e, portanto, a doença;

3. A Covid-19 não provoca a imunidade permanente, apenas 17% das pessoas infectadas apresentam anticorpos após 3 meses;

4. O teste diagnóstico seguro para a Covid-19, indicado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pela Anvisa é o PCR em Tempo Real. Este teste identifica a presença de material genético do vírus no indivíduo.

Diante destas informações, a DNA Consult Genética e Biotecnologia, fundada em 1999, utilizando toda a expertise de sua equipe de cientistas, desenvolveu o teste diagnóstico denominado #SalvaVidasCovid, um produto direcionado para empresas que desejem retornar as atividades econômicas de maneira segura e responsável.

O #SalvaVidasCovid é um teste diagnóstico com várias inovações que tornam o diagnóstico mais confortável, seguro, barato e rápido. A inovação começa com a possibilidade de auto coleta que utiliza saliva, evitando a necessidade da coleta ser feita por profissional da área da saúde usando um cotonete introduzido profundamente (15 cm) na narina. Além disso, outras inovações tecnológicas de software são usadas para agilizar o teste diagnóstico. Porém, a tecnologia principal utilizada no #SalvaVidasCovid continua sendo o PRC em Tempo Real, tornando o diagnóstico seguro.

A proposta da DNA Consult é que as empresas realizem o teste diagnóstico em seus funcionários e se assegure de que sejam utilizadas as medidas sanitárias de controle da Covid-19, principalmente no que diz respeito ao uso de máscaras, higiene das mãos e distanciamento.

Usando esta estratégia as empresas, seus colaboradores e clientes estarão seguros, bem como o próprio negócio e seus dirigentes, evitando o fechamento da empresa e a imputação jurídica pela exposição dos colaboradores a Covid-19.

Serviço

DNA Consult Genética e Biotecnologia Ltda.

WhatsApp 16 98195-4580

atendimento@dnaconsult.com.br

Rua São Paulo, 557, Vila Monteiro.

