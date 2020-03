Diretor do Ciesp São Carlos diz que industriais discutem alternativas para evitar paralisação e demissões

Chu: "Entendemos que esta pandemia vai perdurar um bom tempo" - Crédito: Divulgação

Em meio ao isolamento social determinado pelo governo do Estado e pela Prefeitura Municipal de São Carlos, através de decreto, devido a pandemia do coronavírus, permitindo somente que serviços essenciais possam estar em atividade (alimentação, saúde, farmácia e energia para toda a população), o diretor titular do Ciesp São Carlos, Emerson Chu concedeu uma entrevista exclusiva ao São Carlos Agora.

Segundo ele, diariamente os industriais da cidade discutem alternativas para evitar paralisação das atividades e até possíveis demissões.

Na entrevista, Chu disse que a pandemia deve demorar por um bom tempo e acredita ser este um período ideal para haver mudança de cultura e de valores da sociedade, melhorando higiene pessoal, condições sanitárias, evitando superpopulação em ambientes fechados, entre outros.

A ENTREVISTA

Abaixo, a entrevista com Emerson Chu, diretor do Ciesp São Carlos:

SÃO CARLOS AGORA – A classe tem exemplos de alternativas para evitar paralisação das indústrias?

EMERSON CHU - Os industriais discutem diariamente medidas alternativas para evitar paralisação das atividades e até possíveis demissões. Nesse sentido, além de seguir o protocolo de proteção da saúde de seus colaboradores, indústrias buscam soluções diferenciadas de acordo com suas realidades, como redução de turnos, ampliação do horário de almoço para evitar aglomeração nos refeitórios, alternância da presença do colaborador etc.

SCA - No que o Ciesp poderia ajudar?

CHU - O Ciesp está orientando todas as indústrias sobre a utilização de protocolos sanitários para segurança e higiene do trabalhador, afastando o risco de contágio dos colaboradores, principalmente para as micro e pequenas empresas. Além disso, estamos mantendo um canal direto com a Sede em São Paulo para informar nossos associados sobre os incentivos econômicos e fiscais para atenuar o impacto da crise que pode vir, caso não exista uma retomada rápida da indústria, comércio e serviços. E o Ciesp também continua prestando serviços aos associados, com emissões de certificados digitais, repasse e discussão sobre as decisões da sede etc.

SCA - No que ajudaria a população e consequentemente a economia?

CHU - Entendemos que esta pandemia vai perdurar um bom tempo e que precisa haver mudança de cultura e de valores da sociedade, melhorando higiene pessoal, condições sanitárias, evitando superpopulação em ambientes fechados, entre outros; e a indústria, através de protocolos e procedimentos, pode transferir esses valores para sociedade por meio de seus colaboradores. Além disso, a indústria em operação garante o abastecimento de necessidades essenciais, como alimentação, saúde, farmácia e energia para toda a população. E com as portas abertas, assegura, minimamente geração de renda e emprego, reduzindo um pouco o impacto econômico.

