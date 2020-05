Diocese de São Carlos prepara protocolo de segurança para reinicio das missas

Crédito: Tadeu Germano

A flexibilização anunciada na noite desta quarta-feira, 27, pela Prefeitura Municipal de São Carlos, com o consequente relaxamento da quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, que permite a reabertura do comércio das 10h às 16h a partir desta quinta-feira, 28 (sábados e domingos fechados), proporcionou ainda que, a partir do dia 3 de junho possa ocorrer missas nas 32 igrejas da cidade pelo menos uma vez por semana.

Cada paróquia poderá receber o equivalente a 30% de sua carga máxima de fieis e deverá seguir rígidas normas do protocolo de segurança. Os participantes terão que manter distância e usar máscaras.

Na manhã desta quinta-feira, o São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Diocese de São Carlos que é composta por 29 municípios. “Notamos que a flexibilização está acontecendo de maneira gradativa e diferente, de acordo com cada realidade”, informou a assessoria da Diocese.

Segundo a Diocese “é momento de unidade e cautela para que medidas estratégicas colaborem para que os impactos da pandemia na sociedade e na população sejam os menores possíveis”

Com relação as missas (dia e horário) a Diocese deverá se pronunciar em breve sobre os protocolos de retomada das atividades religiosas para os municípios que já acenam para a flexibilização das regras de isolamento social. O protocolo estará amparado pelas questões teológicas, pastorais, litúrgicas e as orientações sanitárias de cada realidade na qual as paróquias estão inseridas.

A assessoria de imprensa da Diocese informou ainda que hoje todas as igrejas realizam missas virtuais que são exibidas nas páginas do Facebook das respectivas paróquias.

