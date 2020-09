Dez servidores do SAMU são afastados com Covid-19

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde confirma o afastamento neste momento de 10 servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo 7 já com resultado positivo para COVID-19 (esses números já estão contabilizados no boletim oficial da Prefeitura), 2 aguardando resultado de exame e 1 com resultado negativo e que já deve retornar ao trabalho.

Dos 7 casos positivos, 2 permanecem internados em UTI e um estava na enfermaria, porém já recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (23/09). Os demais estão em isolamento domiciliar.

Todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos pelas equipes do SAMU.

