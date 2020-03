Desacelera o movimento nos supermercados

Crédito: Freepik

O movimento nos supermercados diminuiu neste final de semana, em comparação com os últimos dias da semana passada. Foi 3% menor em relação à última quinta-feira (19). Houve crescimento, no entanto, quando a comparação é feita com o final de semana do Carnaval, dias 21, 22 e 23 de fevereiro, segundo levantamento feito pela Associação Paulista de Supermercados – APAS, com seus associados. Veja gráfico abaixo.

O abastecimento continua normal até o momento, apenas com falta de produtos de maneira pontual, apesar do crescimento no movimento, em ritmo mais lento.

Preço do álcool

O preço do álcool em gel, que poderá ser vendido a partir desta segunda-feira (23) pelo preço de custo nos supermercados paulistas, cuja ação é uma colaboração voluntária com a saúde dos consumidores, poderá ficar ainda mais barato em breve. Decreto do Governo Federal reduz temporariamente a alíquota do IPI de diversos produtos, entre os quais do álcool em gel.

Segundo o presidente da entidade, Ronaldo dos Santos, o preço do álcool em gel, para os consumidores, dependerá do custo de aquisição do produto para cada supermercado, pois ele varia de acordo com as negociações de compra de cada empresa. A recomendação da APAS é que esse álcool seja vendido ao consumidor final pelo preço de custo, nos supermercados que aderirem a essa atitude de cidadania e responsabilidade social.

O abastecimento do álcool em gel deverá ser normalizado em breve, pois a indústria está se esforçando para atender os pedidos e sua produção poderá ser ainda mais rápida, após a decisão da Anvisa de liberar a fabricação desse produto sem prévia autorização. Além disso, segundo as recomendações do Governo do Estado, quem ficar em casa poderá higienizar as mãos usando água e sabão e para limpeza da casa, uma solução de cândida e água, como explicam as autoridades sanitárias.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também