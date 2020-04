Curso online na UFSCar trata de conceitos estatísticos na pandemia de Covid-19

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso online intitulado "O atropelo da Estatística durante a pandemia de Covid-19", que tem o objetivo de apresentar e discutir o uso adequado dos conceitos estatísticos presentes na pandemia de Covid-19, especialmente, no que se refere à pesquisa clínica, de forma a facilitar o entendimento do público em geral.

As atividades começam em maio e serão desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Os estudantes de graduação da UFSCar devem se inscrever pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA); já pessoas da comunidade externa devem encaminhar e-mail para lanfredi@ufscar.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail das inscrições.

