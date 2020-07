"Covidário" usará estrutura do Hospital de Campanha e vai possibilitar criação de leitos de UTI na Santa Casa

Milton Olaio foi preparado para receber hospital de campanha. - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos anunciou nesta terça-feira (22) a criação de um "covidário" no Ginásio Milton Olaio Filho e vai utilizar a estrutura já montada para o Hospital de Campanha. A partir do próximo mês o local vai receber pacientes com sintomas de covid-19, porém vai funcionar como ambulatório e não vai realizar internações.

"Na verdade tínhamos a intenção de montar no antigo pronto socorro, mas como foram feitos alguns investimentos lá no ginásio e também pela estrutura que tem em relação a acessibilidade, como estacionamento, nós resolvemos passar pra lá", disse o secretário de saúde Marcos Palermo ao São Carlos Agora.

A medida também foi tomada para que os casos de baixa complexidade não lotem o Serviço de Urgência da Santa Casa e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s). Esse redirecionamento no atendimento para pacientes com suspeita de coronavírus vai possibilitar a instalação de novos leitos de UTI/SUS na Santa Casa. “Na reunião que tivemos com a Santa Casa ficou definido que o referenciamento do hospital não será efetivado neste momento. Por outro lado nos comprometemos a fortalecer a atenção básica, por isso optamos em fazer o atendimento de síndrome gripal em um único local”, explicou Marcos Palermo. "A ideia é referenciar pacientes em único local para que esse paciente não fiquem circulando pela cidade. Não fique "pingando" na rede básica de saúde ou também na rede de urgência e emergência. Para que ele seja focado no trato para o combate a covid-19 e controlar a disseminação. Claro que nós temos pacientes assintomáticos. Nós não vamos conseguir melhorar 100% nisso, mas podemos melhorar uns 60%".

GORDURA PARA QUEIMAR

Ainda de acordo com o secretário, São Carlos ainda tem "gordura para queimar" em relação a estrutura disponível para o combate ao coronavírus. "Algumas cidades do interior de São Paulo estão colapsando devido a falta de estrutura e também por falta deste controle do aumento de contaminados. Por exemplo aqui em Ribeirão Preto, Limeira, Franca Rio Claro. Para se ter ideia, recebemos aqui solicitação de encaminhamento de pacientes de Taubaté, Ribeirão Preto, enfim. Eu acho que São Carlos tem tido um trato muito eficiente na questão de combate a covid. Ainda temos uma gordura ai, temos uma esperança de melhorar mais ainda. Vamos entregar mais leitos de UTIs agora. Acredito eu que conseguimos assumir mais o controle de tudo isso, claro que com a colaboração das pessoas, porque nada do que fizer vai adiantar, concluiu Palermo.

A previsão é de que a unidade do Ginásio Milton Olaio Filho inicie os atendimentos em 30 dias, já que é necessária a montagem dos mobiliários, aquisição de insumos e equipamentos de proteção para dar início aos trabalhos. Até o início das atividades os casos de síndrome gripal continuam sendo atendidos nas unidades básicas e de pronto atendimento.

