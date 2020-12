Covid-19: São Carlos aparece entre os municípios com maior aumento de mortes nos últimos sete dias

Info Tracker mostra São Carlos na segunda posição em número de mortes no estado nos últimos sete dias. - Crédito: Reprodução

São Carlos aparece em segundo lugar entre as cidades que registraram maior aumento de mortes causadas pela Covid-19 nos últimos sete dias no estado de São Paulo. A cidade está atrás apenas de Itapeva. Os dados são do sistema Info Tracker, ferramenta que monitora o avanço dos casos de Covid-19 no país. O sistema foi desenvolvido pelo Centro Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, desenvolvida por professores da Universidade de São Paulo (USP) de São Carlos e Unesp com base nos registros das autoridades de saúde

De acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica, nesta quinta-feira (3), a cidade contabiliza 62 óbitos.

A sequencia de mortes começou no dia 28/1, quando a Prefeitura Municipal registrou a morte de um homem de 95 anos.

No dia 30/11 um homem de 76 morreu por causa da infecção.

Na última quarta-feira (2) foi registrada a morte de uma mulher de 87 anos, que estava internada desde o dia 29/11.

A última morte foi registrada nesta quinta-feira (3). Trata-se de um homem de 79 anos, internado desde o dia 21 de novembro.

O crescimento no número de mortes no período de sete dias foi de 6,9%.

Outra informação preocupante que o sistema Info Tracker apresenta é a taxa de retransmissão do vírus na região de São Carlos. O índice está em 1,77 — o que significa que cada grupo de 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 177.

