Covid-19: Primeiro paciente da UTI do HU-UFSCar recebe alta

Um dia especial para o Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar/Ebserh). Na tarde desta quinta-feira (28), recebeu alta o primeiro paciente internado na recém-inaugurada Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Denilson de Jesus Oliveira, 37 anos, venceu a batalha contra o novo Coronavírus.

Ele deu entrada no Hospital Universitário (HU) no dia 19 de maio e foi internado na enfermaria exclusiva para COVID-19. Com a piora no quadro clínico, precisou de cuidados intensivos, permanecendo na UTI durante 6 dias. Hoje, Denilson recebeu alta e foi para casa. "Eu queria agradecer a todo mundo, à turma da noite e à turma do dia. Fui muito bem atendido, vou sentir saudades", afirmou, emocionado, na saída da UTI. Ao deixar o hospital, Denilson foi aplaudido pela equipe que cuidou dele.

HU-UFSCar no enfrentamento da COVID-19 - A UTI do HU-UFSCar foi inaugurada no dia 15 de maio e possui 10 leitos exclusivos para COVID-19. O Hospital conta com 44 leitos para atendimento de casos leves e moderados relacionados à doença. Todos os atendimentos são feitos mediante encaminhamento da rede pública de saúde.

Desde o início da pandemia o Hospital já atendeu cerca de 800 pessoas na área COVID. Ao todo, 29 pacientes testaram positivo.



