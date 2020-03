Covid-19: mortes somam 57 e ocorrem fora de São Paulo e do Rio

O número de mortes decorrentes do novo coronavírus (covid-19) chegou a 57, conforme atualização do Ministério da Saúde publicada hoje (25). Pela primeira vez desde o início da pandemia, foram registradas mortes fora dos epicentros do surto no país, São Paulo e Rio de Janeiro. As mortes em razão da covid-19 ocorreram em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no Amazonas.

As mortes tiveram aumento de 11 casos em relação a ontem (24), quando foi contabilizada 46 vítimas que vieram a óbito por conta da infecção. Na segunda-feira (23), eram 25 mortes.

O total de casos confirmados passou de 2.201 ontem para 2.433 casos hoje (25). O resultado de hoje marcou um aumento de 28% nos casos em relação ao início da semana, quando foram registradas 1.891 pessoas infectados.

