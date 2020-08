Covid-19: morre a 7ª vítima da clínica particular de idosos

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica que morreu mais um idoso com resultado positivo para COVID-19 que frequentava uma instituição particular de longa permanência para idosos, local onde foi detectado um surto de COVID-19 no final de julho, com 13 dos 26 idosos institucionalizados infectados pelo novo coronavírus. Essa é a 7ª morte por COVID-19 de pacientes dessa clínica particular e 37ª do município.

Desta vez trata-se de uma mulher de 75 anos que morreu no final da noite da última quarta-feira (26/08). Ela chegou a dar entrada no hospital, mas não resistiu e morreu antes da internação.

Portanto neste momento São Carlos continua com 2.037 casos positivos para a doença, porém com mais um óbito, o 37º, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados.

Outras informações serão repassadas no Boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica sempre no início da noite.

