Covid-19 mata seis idosos em abrigo no interior de SP

Crédito: Rádio Wolf

A Covid-19 fez seis vítimas na clínica de longa permanência para idosos Lar Feliz 1, em Hortolândia. A informação foi revelada nesta terça-feira, 5. O abrigo possui 27 idosos, dois quais 13 residentes foram diagnosticados com a infecção, dos quais três estão curados. Outros 10 estão isolados são atendidos por uma equipe exclusiva.

Bárbara Aparecida da Silva, proprietária da clínica, disse que o resultado dos testes dos moradores ficou prontos na segunda-feira, 4. Os 14 funcionários também foram testados e nenhum deles está contaminado.

A primeira vítima do abrigo, que fica no bairro Chácaras Luzitana, foi uma idosa de 84 anos, que morreu no dia 13 de abril.

Das seis vítimas fatais, quatro eram homens e duas mulheres, com idades entre 76 e 92 anos. Apenas três deles tiveram de ser encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Nova Hortolândia por conta de complicações de saúde. Os demais faleceram no abrigo. Os óbitos mais recentes aconteceram nos dias 3 e 4 de maio.

