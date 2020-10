Covid-19: Ibaté tem novo Decreto que ajusta atividades na cidade

Ibaté continua classificada na Fase Amarela do Plano São Paulo para Enfrentamento à Covid-19, mas com ajustes no funcionamento do comércio e de outras atividades - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté publicou o Decreto n. 2.890, de 13 de Outubro de 2020, estendendo até 30 de outubro as medidas de distanciamento social e a suspensão das atividades não essenciais no âmbito da administração municipal, além de ajustar o funcionamento de várias atividades na cidade, segundo novas normas divulgadas pelo Governo do Estado na última sexta-feira (9). A próxima atualização do Governo está prevista para 16 de novembro.

Ibaté continua classificada na Fase Amarela do Plano São Paulo para Enfrentamento à Covid-19, mas com mudanças no horário de funcionamento dos estabelecimentos, que passa de oito para dez horas de atividades diárias contínuas ou intercaladas.

O horário do comércio não essencial e de serviços de Ibaté volta ao habitualmente usado antes da pandemia, das 8h às 18h, de segunda a sábado.

Para bares, restaurantes e demais estabelecimentos que tenham áreas ao ar livre ou arejadas, o atendimento presencial continua permitido no período das 7h às 22h, mas agora poderão trabalhar por dez horas com consumo no local até 22h e fechamento das portas às 23h.

Cursos livres (aulas de idiomas, artes etc), academias e atividades religiosas, também tiveram seu tempo de funcionamento estendido para dez horas entre às 7h e às 22h. Celebrações religiosas, como cultos e missas, podem ser realizadas até seis por semana, com duração máxima de duas horas cada.

A Prefeitura de Ibaté lembra que o protocolo sanitário continua o mesmo, assim como a capacidade máxima de público em cada prédio em 40% para comércios, serviços, bares, restaurantes e templos religiosos. Apenas para academias a capacidade é de 30%.

Apesar da maior flexibilização, os cuidados para evitar a disseminação do novo Coronavírus devem continuar. Filas com distância mínima de 1,5 metros entre uma pessoa e outra, protocolos de higiene com o uso de máscara facial e de álcool gel por funcionários e clientes e colocação de cartaz sobre o uso obrigatório de máscara nos estabelecimentos, devem ser respeitados.

Estabelecimentos que necessitem funcionamento em horário diferenciado, desde que não ultrapassem dez horas de atividades, devem pedir prévia autorização com o preenchimento do Anexo I, do Decreto 2.866/2020, disponível no site da Prefeitura de Ibaté https://www.ibate.sp.gov.br/.

Apenas nove casos ativos

Segundo relatório da situação da Covid-19 em Ibaté, divulgado pela Vigilância Epidemiológica e pelo Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, no sábado (10) o município tinha apenas nove casos ativos, ou seja, 2,41%. Dos 374 casos confirmados até essa data, 360 já estavam recuperados, o que representa 96,26%. O município registrou cinco morte por Covid-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também