Covid-19: Ibaté registra mais 2 casos e investiga outros 14

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza nesta terça-feira (26), através do Boletim nº 72, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

Nas últimas 24 horas, mais 13 (treze) exames foram divulgados por instituto credenciado no Ministério da Saúde, sendo 11 (onze) negativos e 02 (dois) positivos para Covid-19.

Ibaté passa a registrar 18 (dezoito) casos positivos, com 07 (sete) pacientes em isolamento domiciliar; 02 (dois) pacientes em internação; e 09 (nove) recuperados; 89 (oitenta e nove) resultados negativos; e 14 (quatorze) suspeitos em isolamento domiciliar aguardando resultados de exames.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também