Covid-19: Ibaté não tem casos de pacientes internados

A Vigilância Epidemiológica e o Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté divulgaram, nesta segunda-feira (10), o sétimo relatório da situação da Covid-19 nos bairros da cidade.

O município registrou o terceiro óbito pela doença na última quinta-feira (6), um mês após a primeira morte ocorrida em 6 de julho. A segunda morte foi registrada no dia 31 de julho. Com essa terceira morte, a Taxa de Letalidade (relação entre o número de óbitos e o número de casos diagnosticados) é de 1,56% em Ibaté.

Em dados atualizados nesta segunda-feira (10), às 13h, Ibaté não tem nenhum caso positivo internado, nem internados aguardando resultado e nem óbito suspeito aguardando resultado.

O município faz, em média, 20 testes por dia para Covid-19 por meio de convênio com a UFSCar em São Carlos e parcerias com a Unesp em Araraquara e com o Instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto. Dos exames já realizados, 85,49% deram negativos, 12,11% positivos e hoje apenas 2,40% aguardam resultado em Ibaté.

No total dos 192 casos confirmados (dados de 8.8), 83,85% já estão recuperados, número maior do que foi apresentado no relatório da semana passada que era de 81,98%.

Os casos ativos são 14,58%, sendo que o maior número continua no Jardim Cruzado (60), seguido pelo Jardim Icaraí (21), pelo Jardim América (13), Encanto do Planalto (11), Centro (11), Santa Terezinha (11), Jardim Menzani (8), Conj. Habitacional Pedro Ricco (7), Jardim Mariana (7), São Benedito (7), Jardim Nossa Senhora Aparecida (6), Residencial José Giro (6), Jardim do Bosque (5), Antônio Moreira (4), Distrito Industrial (3), Vila Tamoio (3), Vila Bandeirantes (3), Domingos Valério (3), Jardim Encanto do Planalto (2) e Zona Rural (1).

A Prefeitura de Ibaté publica, diariamente, em seu site (ibate.sp.gov.br) um boletim atualizado da situação da doença no município. Já o próximo relatório consolidado de casos na cidade será divulgado na segunda-feira, 17 de agosto.

