Covid-19: Casos ativos em Ibaté caem, mas cuidados devem continuar

Segundo relatório da situação da Covid-19 nos bairros de Ibaté, divulgado nesta segunda-feira (17) pela Vigilância Epidemiológica e pelo Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, o município tem ativos 11,22% dos casos confirmados. Esse é o oitavo relatório divulgado e confirma uma tendência das semanas anteriores de um aumento dos casos recuperados, que hoje é de 87,32%.

Ibaté registrou três óbitos pela doença e a Taxa de Letalidade no município (relação entre o número de óbitos e o número de casos diagnosticados) é de 1,46%.

O Jardim Cruzado continua com o maior número de casos (61), seguido pelo Jardim Icaraí (25), pelo Jardim América (13), Encanto do Planalto (11), Centro (11), Santa Terezinha (11), Jardim Menzani (9), Jardim Mariana (8), São Benedito (8), Conj. Habitacional Pedro Ricco (7), Antônio Moreira (7), Residencial José Giro (7), Jardim Nossa Senhora Aparecida (6), Jardim do Bosque (5), Domingos Valério (4), Distrito Industrial (3), Vila Tamoio (3), Vila Bandeirantes (3), Jardim Encanto do Planalto (2) e Zona Rural (1).

A Vigilância Epidemiológica e o Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté alertam sobre a importância de se manter as medidas sanitárias para controlar a disseminação do novo coronavírus, com o uso de máscaras de proteção facial, uso de álcool em gel para higienização das mãos e evitando aglomerações.

Um novo relatório consolidado de casos na cidade será divulgado na segunda-feira, 24 de agosto. Um boletim atualizado da situação da doença no município é divulgado, diariamente, pela Prefeitura de Ibaté em seu site (ibate.sp.gov.br).

