COVID-19: bar é interditado na avenida São Carlos

Crédito: Divulgação

A força-tarefa de combate ao coronavírus interditou neste domingo (23), um bar que funcionava com cerca de 100 pessoas sentadas e em pé, gerando aglomeração na avenida São Carlos, defronte ao cemitério Nossa Senhora do Carmo.

As equipes foram até o local após denúncias anônimas feitas junto ao telefone 153 da Guarda Municipal. No local havia grande quantidade de pessoas consumindo bebidas alcoólicas em pé, o que não é permitido, segundo o Plano São Paulo. A maioria dos frequentadores assistia ao clássico entre Palmeiras e Santos, válido pela quinta rodada do campeonato brasileiro de futebol.

Os fiscais da Prefeitura Municipal interditaram o estabelecimento para o bem da segurança e saúde pública. O local foi esvaziado e o proprietário deve responder pelo crime contra a saúde pública. Ele foi multado em R$ 1.1126,21.

