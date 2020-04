“Costureiras do Bem” confeccionam e entregam 5 mil máscaras para a população carente

Uma das costureiras em ação: fazer o bem, sem ver a quem - Crédito: Divulgação

Um grupo de pessoas que busca levar a solidariedade e ao mesmo tempo, palavras de conforto. Aliado a isso, máscaras para a proteção individual nesta época de pandemia do novo coronavírus e cestas básicas para famílias carentes em vários bairros de São Carlos.

Assim criou-se o “Costureiras do Bem”, que nasceu após uma reunião entre amigos, para falar sobre saúde, com preocupação com a pandemia e como ficaria São Carlos sem que as pessoas pudessem trabalhar e de que forma poderiam ser ajudadas.

Após o nascimento deste grupo já foram confeccionadas aproximadamente 5 mil máscaras em filas de bancos, em supermercados, moradores de rua, entre outros e entregues 200 cestas básicas para famílias carentes. As informações foram passadas pela terapeuta Tânia Andrade, 55 anos, uma das voluntárias que busca auxiliar as pessoas.

INÍCIO DOS TRABALHOS

Com o Costureiras do Bem formado, cada integrante participou das ações que o outro liderava já que tudo visava o bem comum, ou seja, chegar às famílias carentes, moradores em condições de rua. “Estas pessoas não tinham condições para comprar. Então, entre amigos, fomos pedindo contribuições e procurando pessoas que pudessem costurar as máscaras gratuitamente. Cada uma das meninas indicou outras pessoas e conseguimos montar um grande time para vencer esse desafio”, disse Tânia.

Segundo ela, já foram entregues mais cinco mil máscaras para a população em geral. “Paramos em filas de supermercados, lotéricas, pontos de ônibus, moradores em condições de rua, casa de passagem, onde procuramos sensibilizar e informar as pessoas como proceder nesses dias”, disse.

“Nossa preocupação é informar as pessoas sobre o contágio, orientar sobre o distanciamento, para que passemos por essa crise com o menor prejuízo humano possível. Cremos também que, se usarmos máscaras e até luvas, poderemos retomar nossas atividades no comércio, onde, com bom senso, o proprietário evite aglomerações”, palpitou.

CESTAS BÁSICAS

Paralelamente a entrega das máscaras, Tânia afirmou ainda que houve entrega de cestas básicas por amigos onde nós comprometemos a fornecer máscaras para as famílias beneficiadas, e cumprimos o compromisso com a doação de mais 600 máscaras.

“As pessoas que participam do projeto, sempre tem em seus carros máscaras a serem doadas onde quer que forem”, disse, lamentando, porém, que há aglomeração de pessoas em vários locais.

“Mas sempre fomos muito bem recebidos em todos lugares. Só tivemos problemas em um único mercado que solicitou que não fizéssemos a entrega nem no estacionamento”, disse, ao se referir a um estabelecimento na região da Unicep. “Os demais sempre nos agradeceram pelo ato, que só é possível com nossas guerreiras, as verdadeiras responsáveis para que tudo dê certo”, enfatizou, ao se referir as Costureiras do Bem.

DOAÇÕES

Tânia disse que as doações são de acetatos e tiaras para as viseiras, TNT, elásticos e linhas e quem puder ajudar basta apenas entrar em contato pelo fone 16 98130-0105.

“As pessoas que puderem nos ajudar com a costura também são bem-vindas. Enviamos através de uma das líderes os kits cortados e retiramos, levando novo kit”, comentou.

A terapeuta enfatizou que histórias marcantes reuniu as integrantes do grupo, com pessoas desempregadas que mesmo assim resolveram ajudar o próximo. Outras que já não sentavam a frente de uma máquina por anos. Há casos de mulheres que não sabia usar uma máquina de costura e aprendeu em poucas horas, só para poder ajudar desconhecidos, salientando que há colaboradoras em São Carlos e duas de Itirapina.

COSTUREIRAS DO BEM

- Magali, 66 anos, funcionária pública aposentada

- Sueli Nardim, 60 anos, costureira

- Zileide Spigolon, 49 anos, costureira

- Tisiane Bonfim, 38 anos, artesã

- Mercedes Marangon, 59 anos, comerciante

- Alessandra Chieregatti, 37 anos, faxineira e artesã

- Ana Paula Jordão, 43 anos, artesã

- Cláudia, 47 anos, atendente

- Geisa Espricigo, 49 anos, empresária

- Luzinethe Duarte, 54 anos, faxineira e artesã

- Vera Chaves, 63 anos, aposentada

- Helena Tozelli, costureira

- Ana Maria Pereira, 48 anos, agente de saúde

- Rosa Helena, 55 anos, agente de saúde

- Maria Aparecida Senhoras, 65 anos, aposentada

AMIGOS ENVOLVIDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS E OBTENÇÃO DE DOAÇÕES

Mateus Fontana, 39 anos, empresário

Patrícia, empresária

Ana Paula Balan, 44 anos, psicóloga

Nancy, 62 anos, autônoma comercial

Tânia Andrade, 55 anos, terapeuta

